Tchad : Jacques Boyer honoré pour ses 3 ans de service en tant que représentant de l'UNICEF

Dans son discours de circonstance, le secrétaire général Dabsou Guidaoussou a rappelé les actions menées par le bureau de l'UNICEF au Tchad durant cette période, notamment le renforcement du système de santé. Il a souligné les succès du dispositif de vaccination qui a permis de compléter la vaccination de 53% des enfants, faisant ainsi gagner 7 points au pays dans ce domaine, avec des reconnaissances des instances internationales.



Pour sa part, Jacques Boyer a assuré la direction, l'orientation, la supervision et la consolidation de la coopération entre le gouvernement tchadien et l'UNICEF. Il a œuvré pour mener à bien les composantes de développement et de réponse humanitaire afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants et de veiller à ce que leurs droits soient promus, respectés et réalisés.



Il a salué l'engagement du gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Santé publique, dans la protection des enfants contre les maladies, ainsi que les efforts des plus hautes autorités du pays pour respecter les engagements relatifs au paiement de la contrepartie nécessaire pour rendre effectives les opérations de vaccination en faveur des enfants.



Jacques Boyer va désormais représenter l'UNICEF à Dakar, au Sénégal.