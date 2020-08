Tchad : "Je sais comment se gagnent les batailles. Je sais ce que c'est la guerre", Idriss Déby.

"À travers ma distinction, ce sont d'autres dignes fils et filles du Tchad qui sont honorés. C'est le sacrifice, le courage, le patriotisme de milliers de soldats, officiers et sous-officiers qui sont ainsi distingués. Ce sont les valeurs de fraternité, de résistance, de justice qui sont ainsi consacrés. C'est pour toutes ces raisons qu'après avoir décliné quatre propositions similaires, je me suis convaincu d'accepter les termes de la résolution n°006 de l'Assemblée nationale. Bref, je sais comment se gagnent les batailles. Mesdames et messieurs, J'étais un soldat avant d'être général, puis Maréchal mais je reste soldat encore. Je sais ce que c'est qu'une campagne militaire, je sais ce que c'est la guerre et les règles qui la gouvernent", a affirmé Idriss Déby.



Selon lui, "les batailles se gagnent par l'abnégation des hommes qui armes à la main font face à l'ennemi sur le terrain. Plus que tout autre métier, dans le métier des armes, il n'existe point de gloire personnelle, ni d'un chef. Une victoire est collective et les honneurs liés à une victoire doivent par conséquent couvrir tous ceux qui ont participé à cette victoire."