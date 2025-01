Tchad : "Je sais que nous allons être combattus", prévient le Maréchal Mahamat Idriss Deby

Il a réaffirmé son engagement à placer l’intérêt supérieur du Tchad au centre de toutes les actions diplomatiques, tout en protégeant l’indépendance du pays face aux influences extérieures.



Une rupture avec les accords militaires français



Le chef de l’État est revenu sur une décision historique : la rupture définitive des accords militaires avec la France. Cette décision, prise après une réflexion approfondie, illustre la volonté de renforcer la souveraineté du Tchad, selon lui. « Cette décision souveraine est porteuse de défis majeurs auxquels nous devons faire face », a-t-il déclaré, tout en affirmant avoir mesuré les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques de cette action.



Mahamat Idriss Deby Itno a mis en garde contre d’éventuelles tentatives de déstabilisation, y compris celles impliquant des compatriotes manipulés à des fins contraires aux intérêts de la nation. Toutefois, il s’est dit convaincu que cette décision reflète une aspiration légitime et commune du peuple tchadien, un choix qu’il assume pleinement.



Le retrait des forces françaises en cours



Le Président a exprimé sa satisfaction quant au retrait progressif des forces françaises stationnées au Tchad. « Je me réjouis du retrait de la première vague de forces françaises. D’autres vagues suivront jusqu’au retrait complet le 31 janvier 2025 », a-t-il précisé. Ce processus marque une étape importante vers l’autonomie militaire et diplomatique du Tchad.



Dans son message, le Maréchal a souligné que toute lutte pour l’indépendance ou la souveraineté exige des sacrifices, rappelant les efforts consentis par les générations précédentes pour léguer un pays debout. « Tout combat pour l’indépendance ou la souveraineté a ses sacrifices, et nous les devons pour les générations futures », a-t-il ajouté avec conviction.



Le Président a exhorté les Tchadiens à faire preuve de solidarité et de résilience face aux défis à venir, réaffirmant que la souveraineté et l’unité nationale restent les fondements de la prospérité du pays.