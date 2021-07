Tchad : "Je suis appelée à des nouvelles responsabilités au sein du parti", Fatimé Soumaïla

"Je suis appelée à des nouvelles responsabilités au sein du parti et ce sont les précisions que j'aimerais vous apporter", a déclaré ce jeudi Fatimé Abdelkerim Soumaïla, dans une vidéo aux côtés de Dr. Succes Masra et des cadres du parti Les transformateurs."Il n'y a pas à faire des spéculations, il n'y a rien de grave au sein du parti. Rassurez-vous, je suis toujours là avec les Transformateurs", a-t-elle précisé.L'ex-trésorière nationale des Transformateurs a annoncé mercredi sur sa page Facebook officielle qu'elle n'occupe plus cette fonction, sans plus de détails, semant le doute sur son engagement politique au sein du jeune parti."Fatimé ne va plus assumer les responsabilités de trésorière nationale. (...) Elle aura d'autres responsabilités au sein du parti où elle va davantage s'épanouir. C'est une sorte de rotation. Elle a vocation à assumer des responsabilités plus importantes", a précisé Dr. Succes Masra, président des Transformateurs. Il a rendu hommage à Fatimé qui a eu à servir loyalement et fidèlement la fonction de trésorière.La nouvelle fonction de Fatimé Abdelkerim Soumaïla n'est pas encore connue. "Elle ne faisait pas qu'être trésorière (...) Pour servir, on n'a pas besoin d'un titre. Les titres sont des choses ponctuelles", a souligné Dr. Succes Masra.