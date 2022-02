Tchad : "Je suis déterminé à oeuvrer sans relâche", assure le DGPN

Le DGPN s'engage à apporter des réponses appropriées aux préoccupations de la population et se dit déterminé à oeuvrer sans relâche pour rétablir la confiance entre la police et la population.



Le général Moussa Haroun Tirgo sollicite l'indulgence de la population afin de disposer du temps nécessaire pour planifier des actions efficace. Il appelle à la contribution active de la population car la sécurité est l'affaire de tous.



Le DGPN met en garde tous ceux qui tenteraient de perturber la quiétude des citoyens. Il prévient qu'ils seront identifiés, interpellés et traduits en justice.