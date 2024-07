Tchad - Jeunesse Évangélique Africaine (JEA) : 12ème promotion de formation des chefs et cheftaines de troupe

La JEA est un mouvement protestant évangélique créé en 1953 au sein de l'Eglise Évangélique du Tchad. Son objectif principal est d'encadrer et d'éduquer les jeunes chrétiens afin de leur permettre de s'épanouir spirituellement, moralement et socialement. La JEA est présente dans tout le pays et compte des milliers de membres.



La formation des chefs et cheftaines de troupe de la JEA vise à doter les jeunes des compétences nécessaires pour diriger efficacement les troupes locales du mouvement. Le programme de formation est riche et diversifié.



Les participants approfondiront leurs connaissances de la Bible et apprendront à l'appliquer à leur vie quotidienne. Les jeunes seront amenés à réfléchir aux principes fondamentaux de la foi chrétienne et à s'engager à les vivre. Les chefs et cheftaines de troupe recevront une formation en gestion et en administration afin de pouvoir gérer efficacement leur troupe. Les participants apprendront des techniques d'animation et d'enseignement afin de pouvoir transmettre efficacement les valeurs de la JEA aux jeunes. Les jeunes seront formés aux premiers secours afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Les chefs et cheftaines de troupe étudieront le manuel officiel de la JEA afin de bien comprendre leur rôle et leurs responsabilités.



Les participants approfondiront leur connaissance des manuels spécifiques à chaque genre afin de mieux encadrer les jeunes filles et garçons. Les jeunes seront préparés aux différents examens officiels. Les participants apprendront des techniques de vie courante et de développement personnel. Les jeunes seront sensibilisés aux droits et devoirs du citoyen et à l'importance de la vie en communauté.



Le lancement de la 12ème promotion de formation des chefs et cheftaines de troupe de la JEA témoigne de l'engagement fort du mouvement pour la formation des jeunes. Cette formation est essentielle pour permettre aux jeunes de jouer un rôle actif au sein de la JEA et de contribuer positivement au développement de leur communauté.