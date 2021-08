Tchad : Job Booster Chad lance son programme d'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi

N'Djamena - Job Booster est une entreprise sociale inclusive, de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a pour objectif d'accompagner à créer et consolider des entreprises pérennes créatrices d'emplois et de richesses, de connecter la demande et l'offre de main d'œuvre qualifiée et compétente, et de contribuer à la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes.



"Notre vision est d'accompagner le développement économique du Tchad en facilitant l'accès des jeunes aux opportunités de l'auto-emploi. Nous avons une cible avec qui nous travaillons, c'est les jeunes âgés de 15 à 35 ans des différentes couches socio-économiques du Tchad ainsi que les jeunes de milieu vulnérable", explique Haycinthe Ndolenodji, chef de projet.



Job Booster prévoit d'accompagner 300 jeunes afin de leur permette de créer et consolider des entreprises dans divers secteurs porteurs du pays. Parmi les 300 jeunes, 225 seront encore au stade d'idéation (ils ont un projet mais ne savent pas par où commencer) et 75 autres jeunes -qui ont déjà entrepris- bénéficieront d'orientations pour amorcer la croissance de leur entreprise et la mettre en échelle.