Tchad : Job Booster lance sa plateforme d'offres d'emploi

Job booster Chad lance officiellement un site web pour connecter l'offre et la demande d'emploi, le digital étant devenu un outil de communication très efficace et incontournable pour toute organisation.



Cette vision est en droite ligne avec la politique du gouvernement tchadien telle qu'exprimée dans la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Elle vise à améliorer l'employabilité et la productivité des jeunes filles et garçons dans l'économie nationale afin de contribuer à accroître la stabilité nationale, la sécurité et le développement socioéconomique, explique Hyacinthe Ndolenodji gérant de l'entreprise Job Booster.



Job booster Chad est une entreprise sociale, une initiative de l'ONG néerlandaise Woord en Daad basée aux Pays Bas. Sa vision est axée sur le développement économique et industriel du Tchad à travers la facilitation d'accès des jeunes aux opportunités d'emplois et d'auto-emploi.