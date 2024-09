Tchad : Journée de Salubrité au Marché de Mao

Le Maire de la commune de Mao, Moussa Maïna, a précisé que cette initiative vise à améliorer les conditions d’hygiène et sensibiliser les commerçants et les habitants sur l’importance d’un environnement propre et sain.



Le Gouverneur a souligné l'importance de la participation de la communauté pour garantir le succès de cette campagne de salubrité. Il a encouragé les habitants à adopter des pratiques durables pour prévenir les risques sanitaires.



Enfin, il a remercié tous ceux qui ont participé à cette journée, y compris dans les quartiers environnants. Cette action collective témoigne de l'engagement des autorités et des citoyens pour un cadre de vie sain et agréable.