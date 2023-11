Tchad : Journée de la prière pour la cohabitation pacifique dans la province du Moyen-Chari

La plateforme interconfessionnelle, section du Moyen-Chari, a célébré ce 28 novembre 2023 à la place de l’indépendance de Sarh, la Journée de prière pour la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Axée autour du thème : « Justice et vérité pour la paix dans le Moyen-Chari », cette Journée a drainé des chrétiens catholiques, protestants et musulmans, et bien d’autres invités épris de paix.



Dans sa prière, le cheikh du Complexe, Maranatha Al Islam de Mabrouka, Ousman Abdou Baraka, a imploré Dieu afin qu’il protège le Tchad pour un avenir meilleur.



Le coordonnateur de la plateforme interconfessionnelle, section du Moyen-Chari, Abbé Saleh Théophile, a rendu un hommage mérité au feu Marchal Idriss Deby Into qui a bien voulu instituer cette Journée par décret numéro 1341/PR/PM/2011 du 17 novembre 2011.



Il a ajouté que si cette Journée est célébrée avec faste et enthousiasme, c’est parce qu’il y a eu des efforts considérables en faveur de la paix qui sont en train d’être faits dans la province du Moyen-Chari. L’évêque de Sarh, Angal Sébastien a précisé dans son message que la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, mais la paix c’est aussi l’absence de justice, d’égalité que chacun citoyen vit au quotidien.



A cet effet, il exhorte tout un chacun à être un artisan de paix, partout où il ira. Pour sa part, le vice-président du Conseil provincial des Affaires Islamiques du Moyen-Chari, Al Habib Yaya, a indiqué que l’Islam est une religion de pardon et de paix, et les fidèles musulmans sont appelés à prôner le vivre ensemble.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari a souligné que le thème de cette année doit interpeller tout un chacun, et pour avoir la paix, tous les citoyens doivent obligatoirement avoir accès à la justice. « Je suis le combattant le plus farouche contre les ennemis de la paix dans province du Moyen-Chari », a indiqué Ousman Brahim Djouma.



Enfin, il a exhorté et encouragé les leaders religieux à continuer dans cet élan, à cultiver la paix, à inculquer les vraies valeurs de l’unité nationale, de la cohabitation pacifique aux générations futures.