Tchad : Journée de sensibilisation sur les mines, un fléau persistant

Pour le Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, Dr Francois Batalingaya, « les conséquences de ces armes laissent des cicatrices profondes dans la vie des personnes et des communautés, entravant leur capacité à vivre en paix et à prospérer. Nous réaffirmons notre détermination à répondre aux besoins des victimes, à promouvoir des initiatives de déminage et à sensibiliser les populations sur les dangers liés aux mines. »





Le Tchad a mis en place un programme national de déminage, avec le soutien de partenaires internationaux tels que les Nations Unies et des ONG spécialisées. Ces efforts ont permis de nettoyer de vastes zones et de réduire le nombre de victimes, mais le travail est loin d'être terminé.