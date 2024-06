Tchad : Journée mondiale de l'environnement, l'association JVH met des plans sous terre à N'Djamena

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 05 juin, l'association JVH (Jeunes Volontaires pour l’Humanisme) a organisé une série d'activités à la Bibliothèque et Musée national, afin de sensibiliser la communauté sur les enjeux cruciaux liés à la protection de l'environnement.



Cette Journée a été l'occasion de partager des idées, d'explorer des solutions innovantes et de prendre des engagements concrets en faveur de la préservation de notre planète. Cette série activités a été rendue possible grâce à l'appui des associations partenaires telles que Social Change Factory, Let's do it Chad.



En effet, les activités tenues pendant cette Journée incluent la plantation d'arbres dans les enceintes de la Bibliothèque et Musée national, l'assainissement de l'environnement, l'animation d'une conférence-débat sur le thème : les effets du changement climatique et la promotion des gestes écologiques.



Le coordonnateur général de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad, Saleh Mahamat Ahmat, a indiqué que la protection de l'environnement est une question qui concerne tout le monde et que la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad est toujours prête, et disposée à accompagner de telles initiatives. Selon lui, son institution de par ses objectifs, travaille également à protéger l'environnement.



« Planter un arbre seulement n'est pas suffisant, il faut aussi l'entretenir, nous sommes espérons que ces arbres puissent servir un jour de l'ombre pour les électeurs qui viendront à la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad. Nous allons nous assurer que ces arbres soient bien entretenus », a-t-il confié.



Pour sa part, Zianserbé Nafou Jérémie, coordonnateur Pays du Programme des volontaires des Nations-Unies, a affirmé que son institution est présente à cette activité pour accompagner l'association JVH, car selon lui, le Programme des Volontaires des Nations-Unies appuie les organisations impliquant le volontariat.



« Travailler à conserver l'environnement est une chose très importante pour chaque personne., Quelqu'un qui vit et meurt sans planter un arbre n'a pas vécu », a-t-il conclu. Il faut rappeler que l'association JVH, à travers son projet dénommé un million d'arbres, a décidé de planter un million d'arbres pour atténuer l'effet du réchauffement climatique.



Et ceci a commencé à travers le reboisement des sites de la ceinture verte de Gaoui, en passant par les établissements scolaires, les universités, et demain dans les quartiers, les arrondissements et les provinces.