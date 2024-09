Tchad : Journée mondiale de nettoyage à Sarh

La journée a vu la participation active de divers groupes, notamment les femmes commerçantes et commerçants, des conducteurs de mototaxis (appelés clandomen), des scouts de la ville et des membres du Réseau des Organisations des Jeunes et de Let’s Do It Tchad.

Armés de pelles, râteaux, balais et brouettes, tous se sont mobilisés pour contribuer à cette action collective.



Selon Tougondjidé Leonard, coordonnateur du Réseau des Organisations des Jeunes, et Madjastan Herman, représentant des scouts, cet événement global vise à sensibiliser les populations à la lutte contre la pollution, en particulier celle des déchets sauvages.



L'organisation de cette journée permet de créer un impact durable sur l'environnement tout en favorisant l'engagement civique au sein de la communauté.



Cette initiative témoigne de l'importance de la collaboration entre les jeunes, les commerçants et les organisations locales pour améliorer la propreté et la santé environnementale à Sarh.