TCHAD Tchad : Journée mondiale du cerveau, un plaidoyer pour la prévention des maladies neurologiques

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 22 Juillet 2023



Le 22 juillet 2023, la Journée Mondiale du Cerveau a été célébrée à l'hôpital de la Renaissance (Hôpital Moderne) de Ndjari par les neurologues de différents centres hospitaliers de N'Djamena. Lors d'un point de presse, les médecins neurologues de l'hôpital général de référence (RGRN), de l'hôpital Tchad-Chine, de l'hôpital mère et enfants et du CHUR (Centre Hospitalier Universitaire de Référence) ont conjointement célébré cette journée sous le thème "Cerveau et Handicap".

Cette célébration, initiée en 2014 par la Société Tchadienne de Neurologie, est la quatrième édition pour les neurologues tchadiens. Elle offre une occasion unique de sensibiliser les populations sur l'importance de la santé cérébrale, comme l'a souligné le Dr Madjirabé Ngardinguina Christian, secrétaire général de ladite société.



Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies neurologiques représentent 12% des décès mondiaux, mais ce chiffre varie selon le niveau de développement économique des pays. Les nations à revenus faibles ou moyens sont particulièrement touchées, enregistrant jusqu'à 17% des décès attribués à des causes neurologiques. Les maladies neurologiques, transmissibles et non transmissibles, contribuent considérablement à la mortalité dans ces régions.



Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et autres troubles cérébrovasculaires sont les principales causes de décès liées aux maladies neurologiques, représentant 85% des cas. Au Tchad, une inquiétante augmentation des AVC chez les jeunes adultes est observée, avec 15% des hospitalisations pour AVC concernant des sujets de moins de 45 ans au CHU RN.



Outre les AVC, les épilepsies sont également fréquentes et représentent un fardeau majeur pour la société. Environ 80% des patients atteints d'épilepsie vivent en Afrique, mais leur accès aux soins reste limité, souligne le Dr Madjirbé Ngardinguina Christian.



Les inégalités dans l'accès aux soins neurologiques sont frappantes, notamment entre les pays riches et ceux à faibles revenus. Les pays développés comptent en moyenne trois neurologues pour 100 000 habitants, tandis que les pays à faibles revenus ne disposent que de 0,03 neurologue pour 100 000 habitants, selon l'OMS. Ainsi, la Journée Mondiale du Cerveau rappelle aux décideurs l'importance d'accorder une place centrale à la politique nationale de santé pour la prévention et la prise en charge des pathologies neurologiques.



La sensibilisation sur la santé du cerveau est essentielle pour le bien-être mental, social et physique, ainsi que pour un rendement professionnel optimal. La Société Tchadienne de Neurologie a émis plusieurs recommandations pour maintenir une bonne santé cérébrale, notamment la pratique régulière d'une activité physique, un sommeil suffisant et de qualité, un apprentissage continu par la lecture et la culture, la gestion du stress, et enfin, des soins attentifs pour le cœur et les vaisseaux sanguins grâce à des consultations régulières chez un cardiologue et en évitant les facteurs de risque cardiovasculaires.



La célébration de la Journée Mondiale du Cerveau à N'Djamena est une étape importante pour sensibiliser la population sur ces enjeux cruciaux de santé publique. Les neurologues tchadiens unissent leurs efforts pour faire progresser la prise de conscience et la prévention des maladies neurologiques dans le pays.





