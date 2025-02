Tchad : Journée nationale des personnes handicapées, conférence-débat sur l'emploi inclusif à Guéra

Dans le cadre de la préparation de la Journée nationale des personnes handicapées au Tchad, une conférence-débat s'est tenue au centre social de Mongo dans la province du Guéra sur le thème « Promouvoir les droits des personnes handicapées à un emploi décent pour un Tchad inclusif à l'ère de la 5ème République ».



La rencontre a débuté par le mot de bienvenue de Oumar Ogni, vice-président du comité provincial des personnes handicapées, qui a présenté les responsables des associations des personnes handicapées venus des quatre départements de la province.



Issa Tadjadine, représentant du délégué de l'action sociale du Guéra, a officiellement ouvert la cérémonie en encourageant les personnes handicapées à participer activement aux différentes activités prévues durant la semaine.



Le consultant national, Alexis Gaye, principal intervenant de la conférence, a rappelé que les personnes handicapées jouissent des mêmes droits et devoirs que tous les citoyens, particulièrement dans les domaines éducatif, sanitaire, environnemental, social et communautaire.



Il a notamment mis l'accent sur la loi n°07 garantissant la gratuité des services éducatifs et sanitaires pour les personnes handicapées. La conférence s'est achevée par une séance de questions-réponses qui a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux abordés. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges lors de cette rencontre.