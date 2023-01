Tchad : "Junior FC" remporte le tournoi de brassage et du vivre-ensemble à Moundou

C’est le secrétaire du département de Lac Wey, Tordjibahe Ngaourba qui a donné le coup d’envoi. L’objectif de ce tournoi selon le coordonnateur national, Mahamat Oumar Ibrahim, est de préserver les valeurs du vivre-ensemble.



Pour lui, ce tournoi citoyen et une prévention des conflits liés aux revendications sociales, économiques, politiques, identitaires. Il vise également à contribuer à un climat apaisé.



Durant tout le tournoi, Il a été question à travers cette activité de promouvoir l’éducation civique et la participation citoyenne des jeunes à travers des activités culturelles et sportives d’envergure.



Au total, six équipes ont pris part à ce tournoi. La finale a opposé les équipes Junior FC et Le centre de formation de football. À la 90ème minute, les deux équipes étaient à égalité. C’est à la séance des tirs au but que Junior Fc a remporté le trophée sur le score de 3 buts à 2.