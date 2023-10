Tchad : KARI DARI et Al Moussada s'associent pour l'autonomisation des femmes

Les femmes vulnérables disposent souvent de ressources limitées pour faire face à leurs dépenses quotidiennes. Dans le but de renforcer l'égalité des sexes et de promouvoir une croissance économique inclusive et durable, ce programme de formation en fabrication de produits cosmétiques, nommé Amal Almara, a été mis en place. Son objectif principal est de soutenir les femmes vulnérables en renforçant leurs compétences et en contribuant à leur autonomisation financière, ce qui, à son tour, favorise le développement socio-économique du Tchad.



L'initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Tchad et à renforcer l'autonomisation des femmes. Le programme "Amal Almara" de Kari Dari est conçu pour offrir aux femmes une formation professionnelle afin qu'elles puissent devenir financièrement indépendantes pour subvenir aux besoins de leur famille. Il encourage l'auto-emploi et l'autonomisation des femmes tchadiennes dans la fabrication de produits cosmétiques naturels, tels que les savons et les crèmes pour le corps et les cheveux, tout en fournissant également des compétences en marketing et en finance. En fin de compte, l'objectif est de créer des opportunités d'emploi et de favoriser le réseautage entre les femmes.