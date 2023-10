Tchad : KIRA Femme en Action stimule l'entrepreneuriat féminin

L'association tchadienne, KIRA Femme en Action, a tenu un point de presse à l'hôtel Radisson Blu, le 5 octobre 2023, pour annoncer le lancement du MEET-UP.



L'objectif de ce point de presse était de promouvoir et de soutenir le développement des femmes entrepreneures au Tchad, grâce au mentorat, à la formation et au renforcement des compétences. KIRA Femme en Action est consciente de la lacune en matière de soutien aux entreprises dirigées par des femmes au Tchad, en particulier dans le domaine de la création d'entreprises.



Elle s'engage donc à soutenir le démarrage et la croissance des PME dirigées par des femmes.



Cette association devient ainsi la première plateforme de renforcement des entreprises dirigées par des femmes au Tchad. Elle offrira des opportunités de renforcement des compétences, grâce à des formations, des conférences, des mentors et des réseaux d'échanges.



Les objectifs de KIRA Femme en Action incluent la sensibilisation des femmes aux enjeux du leadership féminin transformateur, la célébration des réalisations des femmes leaders, le plaidoyer en faveur de l'égalité des opportunités et des ressources pour les femmes entrepreneures.



Dans un proche avenir, l'association organisera un « meet-up » dédié aux femmes entrepreneures, offrant une plateforme pour l'apprentissage des fondamentaux de la croissance de leurs entreprises.



Cette initiative vise à encourager un leadership féminin transformateur, capable d'apporter un changement positif dans la société. L'ambition de KIRA Femme en Action est de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes d'affaires tchadiennes de renommée mondiale.



Ces leaders, par leur réussite et leur engagement, auront un impact positif dans leurs domaines respectifs, et contribueront au développement de leur pays.