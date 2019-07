Tchad : Kalzeubé Pahimi Deubet ouvre le forum sur le numérique

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet, a représenté jeudi matin le chef de l'Etat à la cérémonie d'ouverture du forum Tchad Numérique qui a lieu du 11 au 13 juillet au Radisson Blu, à N'Djamena.



Kalzeubé Pahimi Deubet s'est félicité d'une "rencontre importante pour notre République", indiquant que "le Tchad qui place les technologies de l'information et de la communication au centre de son développement est à la croisée des chemins."



"Je salue les motivations à la base de cette rencontre, à savoir faire mieux connaitre le secteur des postes et NTIC en mettant en exergue les avantages, les potentialités, la contribution au développement, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le pays", a souligné le ministre d'Etat.



D'après lui, "cette rencontre sera le cadre idéal pour faire le bilan des 20 années ayant suivies le processus de restructuration du secteur des postes et des communications électroniques. Elle offre l'occasion d'un partage d'expérience dans la mise en oeuvre des programmes et projets structurants."



"Nous sommes convaincus que les TIC constituent un cadre important pour donner une impulsion nouvelle à la politique de développement du Tchad. Les technologies ont une influence réelle sur le développement économique et social eu égard à leur capacité à accroitre les capacités de l'éclosion économique", selon Kalzeubé Pahimi Deubet.



Il a rappelé que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour faire la promotion du secteur des postes et des communications électroniques. "Des efforts seront ménagés en vue d'assurer leur réelle promotion à l'échelle nationale", a-t-il précisé.



300 participants et 1000 visiteurs sont attendus au forum Tchad Numérique. L'évènement voit la participation de 40 entreprises du secteur des NTIC, des exposants et 25 experts nationaux et internationaux invités.



Selon les chiffres avancés par l'organisation du forum, pas moins de 77 milliards de FCFA de chiffre d'affaires en moyenne sont générés chaque année. En 2015, le plus haut chiffre d'affaires jamais atteint fut de 180 milliards de FCFA.



Depuis 1998, le secteur du numérique a dégagé un chiffre d'affaires d'au moins 2,5 milliards d'euros alors que le chiffre d'affaires mondial dégagé en 2018 a atteint 54 milliards d'euros.