Tchad : Kalzeube Payimi appelle à la mobilisation pour la protection de l'environnement

Cette opération "concerne notre existence, notre avenir immédiat et les générations futures", a relevé le ministre d'État.



Kalzeubé Payimi Deubet a énuméré plusieurs mesures prises en matière de protection de l'environnement, notamment l'interdiction de l'utilisation des sachets en plastique, de la coupe abusive des arbres et de la vente de bois de chauffe et de charbons.



D'après lui, "la protection de l'environnement et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique sont l'affaire de tous. Nous devons, à différents niveaux, nous mobiliser pour laisser un pays meilleur à nos enfants."