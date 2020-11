Tchad : Kalzeubé Payimi ouvre l'antenne de l'ENASTIC à Amdjarass

L’École nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication (ENASTIC) a désormais une antenne à Amdjarass, dans l'Ennedi Est. Elle a été ouverte jeudi par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



"Le lancement de l’antenne d’Amdjarass constitue une autre étape décisive dans la croissance de cette jeune École et cela nous rassure, car le pari est en train d’être tenu progressivement", déclare le ministre d'État.



"Les tchadiens doivent se réjouir de la philosophie du Maréchal du Tchad qui privilégie la formation sur place, chez nous. C’est cette politique volontariste qui est à la base de la création de l’ENASTIC et de l’ouverture de son antenne d’Amdjarass", affirme Kalzeubé Payimi Deubet.



Il assure que l’appui des deux départements qui ont la tutelle administrative et académique de l’ENASTIC ne fera pas défaut, afin que l’École "puisse accomplir la mission qui lui est dévolue dans des conditions satisfaisantes".