Tchad : ​Kalzeubé Payimi satisfait des travaux au site de restauration de la faculté de Farcha

Depuis le début de la covid-19, le CNOU a entamé des chantiers de réfection et d’extension des sites de restauration dans l’optique de garantir un environnement sain aux étudiants et en même temps éviter toute contamination.



Le directeur général du CNOU, Hissein Mahamaï Khamis, et son directeur des ressources humaines, financières et du matériel, Mahamat Youssouf Abdelkerim, ont donné des détails à la délégation conduite par le ministre d'État, sur les travaux effectués au restaurant universitaire de la faculté de Farcha et dans les provinces.



Satisfait du restaurant universitaire, le ministre d'État a félicité et encouragé les responsables du CNOU.