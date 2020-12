Tchad : Kalzeubé Payimi signe un décret d'intégration de 186 lauréats à la Fonction publique

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a signé vendredi un nouveau décret d'intégration de lauréats à la Fonction publique, à une vingtaine de jours de l'expiration de la promesse du chef de l'État pour l'intégration de 20.000 jeunes en 2020.



Le décret n° 2457 porte intégration de 186 lauréats. Ces lauréats des différentes Écoles des travaux publics sont intégrés dans le cadre régulier de la Fonction publique, affectés au ministère des Infrastructures (ingénieur des travaux publics en bâtiment stagiaire, technicien de bâtiment stagiaire, ingénieur du génie civil stagiaire, architecte stagiaire, ingénieur du génie rural stagiaire, ingénieur des travaux en génie rural, etc).



Les décrets sont signés par délégation du président de la République et contresignés par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi.



Aucun décompte officiel n'est disponible dans l'immédiat sur le taux d'intégration exceptionnel.