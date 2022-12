Tchad : Kandenoji Njetein sacré meilleur manager de l’année 2022

Ce prix a été décerné au jeune entrepreneur culturel tchadien pour le compte de l'année 2022, au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le 12 décembre à l'hôtel Radisson Blu, à N’Djamena.



Kandenoji Njetein a propulsé la carrière de plusieurs jeunes talents tchadiens. Cette fois, avec l'un des meilleurs artistes de la musique urbaine tchadienne, Ghis B, qui est au rang des artistes phares de l’année 2022.



On a ainsi assisté à des show cases pleins, des concerts inoubliables à ACAMOD, à l’IFT et un festival de découverte de talents, et des nombreuses interventions chez d'autres artistes. Tout cela montre le professionnalisme dans sa carrière de manager, et aussi, de producteur.



Ses preuves les plus visibles sont dans l'encadrement de son actuel poulain, qui remarquablement connaît du succès. Il donne le meilleur de lui-même pour le développement de ses artistes les plus sérieux. Son artiste, Ghis B fut le premier de la nouvelle génération à se produire sur la grande scène de l’IFT.



Il faut rappeler que Kandenoji Njetein est le créateur du Festival New School Power dont la 2ème édition aura lieu du 25 au 27 janvier 2023.