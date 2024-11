Tchad - Kanem : Le Gouverneur exhorte à renforcer le recouvrement des recettes

Le Gouverneur a salué l'évolution positive des recettes par rapport aux semaines précédentes. Il a remercié les secteurs performants et a encouragé les autres à s'inspirer de ces exemples afin de renforcer les caisses de l'État et répondre plus efficacement aux besoins de la population.



Le Gouverneur a insisté sur plusieurs points essentiels à respecter l’interdiction des formalités parallèles : toutes les procédures doivent être conformes aux réglementations établies. Il a clairement indiqué que le bénévolat dans tous les secteurs ne sera pas toléré. La mise en place de ces barrières doit respecter les normes en vigueur.



Il a rappelé que tous les produits importés doivent être 100% dédouanés, et a ordonné l'arrestation des fraudeurs.



Le Gouverneur a donné des orientations claires et des recommandations concrètes aux responsables présents, visant à renforcer l’efficacité du recouvrement des recettes et à garantir une gestion saine et transparente des finances publiques.



Cette réunion constitue un pas important vers l'amélioration de la gestion des ressources financières dans la région du Kanem, en vue de mieux servir la population et soutenir les objectifs de développement de l'État.