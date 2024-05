Tchad - Kdi Dream : Une créatrice visionnaire Tchadienne qui sublime les déchets en art

Kdi Dream est une source d'inspiration pour les jeunes générations au Tchad et au-delà. Son parcours démontre que la créativité et l'innovation peuvent s'exprimer de mille et une façons, et que l'engagement pour la durabilité peut être à la fois inspirant et esthétique.



Sa passion pour la mode, son talent artistique et son engagement pour l'environnement font de Kdi Dream une figure prometteuse qui promet de marquer de son empreinte le monde de l'art et de la mode.