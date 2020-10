Tchad : Kebzabo appelle à l'unité de l'opposition pour un rapport de force aux élections

Le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a déclaré samedi que pour participer aux prochaines élections, deux conditions doivent être remplies : la mise à plat de l'arsenal juridique injuste et l'unité de l'opposition.



Le n°1 de l'UNDR s'est exprimé à l'occasion de la rentrée politique du parti. Évoquant "l'ultime combat" à l'approche des échéances électorales, Kebzabo appelle à se mettre en ordre de bataille. Il invite les militants du parti à battre une campagne intense pour le recensement électoral.



"Il faut inviter les jeunes à détenir leur carte d'électeur qui est leur seule arme de libération pour déloger ce pouvoir qui nous a pris en otage par les armes", indique-t-il.



Saleh Kebzabo lance un appel à l'opposition pour l'inciter à l'unité d'action : "Plus que jamais, chers camarades, nous avons besoin de nous unir, de nous mettre ensemble, de nous rassembler, d'unir nos forces, nos capacités et nos expériences, d'unir surtout nos intelligences pour faire front à notre adversaire commun spécialisé dans la fraude électorale."



"C'est à ce prix et seulement ce prix que nous créerons un rapport de force pour l'avènement d'une alternance démocratique tant attendue", préconise Kebzabo.