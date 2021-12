Tchad : Kebzabo appelle à réviser la charte et à un nouveau gouvernement après le dialogue

Le dialogue qui aura lieu dans les prochaines semaines "sera un test pour écrire ensemble le début d'un autre histoire du pays", selon Saleh Kebzabo.



Il exhorte le gouvernement à "poursuivre les efforts pour permettre la participation de tous les compatriotes qui se retrouvent en marge".



Selon Kebzabo, "la première résolution de ce dialogue doit permettre la modification de la charte de transition pour trancher sur l'inéligibilité des dirigeants de la transition aux prochaines élections. Le dialogue national doit également permettre la mise en place d'un nouveau gouvernement et de nouveaux membres du Conseil national de transition plus représentatifs des courants politiques dans notre pays".



Le leader de l'UNDR révèle que "les tenants de l'ordre ancien ne lâchent pas prise et tentent de prendre en otage les militaires auxquels ils s'arriment en désespoir de cause pour survivre". Il appelle à la sagesse et au bon sens des militaires pour "détecter le vrai du faux" et "ne pas retomber dans les erreurs du passé".