Tchad : "Kebzabo fait peur, il faut tout faire pour l'empêcher de prendre le pouvoir"

L'UNDR appelle à la "mobilisation contre les fossoyeurs de la démocratie"



Le parti "ne transigera pas sur sa vision d'un Tchad un et indivisible dans ses 1.284.000 km2", précise le bureau exécutif. Il ajoute que le parti a le devoir d'affirmer et de faire affirmer le ressenti réel de la population tchadienne, ce qu'il assure défendre courageusement.



Le bureau exécutif réaffirme sa confiance totale et son soutien indéfectible à Saleh Kebzabo. Il assure que Saleh Kebzabo "n'a violé aucun article du Code pénal tchadien lorsqu'il a dénoncé l'abandon coupable des populations tchadiennes par le gouvernement dans des affrontements intercommunautaires très sanglants". Et d'ajouter que "l'UNDR est dans son droit d'exprimer librement, haut et fort ses opinions, surtout si ces prises de paroles publiques concernent la protection des populations tchadiennes oubliées".