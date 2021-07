Tchad : Kebzabo met en garde contre le clientélisme et le népotisme dans les nominations

Le président du parti UNDR, Saleh Kebzabo, a affirmé mercredi qu'il "partage l'indignation de nombreux tchadiens devant des actes de nomination controversés sur des critères totalement irrationnels et anachroniques". ​Il s'est exprimé à l'occasion des 100 jours au pouvoir du Conseil militaire de transition (CMT).



Depuis la mise en place du CMT, plusieurs décrets de nomination ont été contestés par l'opinion publique. "Il ne devrait plus y avoir de clientélisme et de népotisme quand il s'agit d'occuper des hautes responsabilités d'État pour assurer le service public dans l'intérêt de tous. Les seuls critères valables sont la compétence, une solide expérience, une probité à toute épreuve", a estimé le leader de l'UNDR.



Selon Saleh Kebzabo, "le Tchad présente une mosaïque d'identités culturelles que le CMT et le gouvernement de transition doivent absolument intégrer dans les actes nominatifs, autrement on retomberait dans les dérives de l'ancien système tant décriées et qui ont engendré les conséquences que nous connaissons".



Le président du parti UNDR a relativisé ses propos en saluant le volontarisme des autorités mais a estimé que les actes posés demeurent insuffisants : "Bien sûr que l'on observe de temps en temps une volonté de diversification dans les nominations mais elle est insuffisante. Le gouvernement doit continuer dans cette direction".



Le parti UNDR joue un rôle majeur dans les processus de transition et a apporté son soutien au CMT. Plusieurs cadres du parti ont été nommés à des postes de responsabilité à la Présidence, au gouvernement ou dans des institutions étatiques.