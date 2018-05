Tchad : Kebzabo rencontre Idriss Déby au Palais présidentiel

Le Chef de l’Etat a accordé ce matin, une audience au président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) et chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo.



Le Président de la République et son opposant politique ont abordé au cours des discussions toutes les questions relatives à la vie socio-économique et politique du pays, indique la Présidence.



La dernière rencontre entre Idriss Déby et Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition et président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), remontait à mars 2012 à Léré dans le Mayo-Kebbi Ouest.



Ce 16 mai 2018, au palais présidentiel, c’est revêtu de ses attributs et prorogatifs que lui confèrent les lois de la République que Saleh Kebzabo est reçu par le Chef de l'Etat à sa demande.



Les discussions ont duré plus de deux heures. Elles ont été "franches, cordiales, directes et sans intermédiaires", souligne la Présidence.