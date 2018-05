Tchad : Kebzabo répond à ses détracteurs

Le chef de fil de l’opposition démocratique annonce sa participation aux futures élections législatives et entend maintenir une rencontre de concertation dans la durée avec le président Deby pour échanger sur toutes les questions touchant la vie du pays.



Le président de l’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), par ailleurs chef de fil de l’opposition démocratique, Saleh Kebzabo a échangé avec la presse nationale et internationale sur plusieurs questions d’actualités de l’heure, entre autres la participation de sa formation politique aux futures échéances électorales en vue, sa rencontre controversée avec le président Deby Itno, et la division de l’opposition démocratique pour entrer dans le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP), a constaté un journaliste de l’AFP.



Le président de l’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo a indiqué que sa formation politique est un grand parti politique qui suscite beaucoup de convoitise et de jalousie, y compris dans les rangs de l’opposition. Il a ajouté que chacun de leurs actes est passé au crible pour être au final condamné, souvent de façon injuste et lâche. « Nous sommes et nous resterons toujours dans l’opposition au système actuel, et nous serons vigilants pour agir dans le sens de nos intérêts qui sont ceux de notre pays. Après une analyse lucide, nous avons décidé de nous impliquer entièrement dans le processus électoral qui vient d’être déclenché », a expliqué le chef de fil de l’opposition démocratique.



Par ailleurs, il a justifié sa rencontre avec le président Idriss Deby qui s’inscrit dans des pratiques républicaines, conformément à la disposition de la loi 20/2009 instituant la consultation entre le président et l’opposition politique. « Le statut de l’opposition impose une rencontre entre le chef de l’Etat et le chef de l’opposition. Ce sont les partis de l’opposition eux-mêmes qui ont imaginé cela et en ont fait une loi qui a été adoptée par l’assemblée nationale et promulguée par le président Deby. Ma culture m’impose de rencontrer le président Deby pour parler de toutes les questions brulantes du pays. Il n’y a pas d’honte de rencontrer celui qui est consacré par la loi en l’occurrence le président Deby. Vous seriez habitué à me voir sortir de la présidence et plus personne ne va crier ».



Le président de l’UNDR, Saleh Kebzabo relève que la division de l’opposition démocratique constitue une bonne dynamique en vue de constituer une certaine diversité d’idée dans l’opposition démocratique. « Le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) ne pouvait que diviser parce que vous avez un organe croupillon qui est devenu une coquille vide mais en son sein génère des revenus. Il y a de l’argent à gagner au CNDP. Il parait qu’on a réduit leurs émoluments autour de 500.000 à 400.000 F CFA par mois. Il n’y en a pas beaucoup qui cracheraient dessus sur les 400.000 FCFA. Il n’y a pas un seul qui cracherait dessus. Là ou le bas blesse c’est que c’est ça l’objectif : on court pour gagner cet argent mais non pas pour aller travailler pour le pays. Ce sont les raisons pour lesquelles vous avez vu beaucoup de divisions au sein de l’opposition », a expliqué Saleh Kebsabo.