Tchad : Kelo marque la fin des prédications populaires durant le Ramadan

La cérémonie a été marquée par la récitation du Saint Coran, des louanges, des prédications et des conseils dispensés par les prédicateurs de Kelo. Ces derniers ont exhorté les fidèles à approfondir leur connaissance de la parole divine et à suivre le chemin de la vérité. Depuis plus de dix ans, en l’absence de Cheikh Mikaël Hassane Mahamat, Cheikh Bichara Idriss Djibrine a pris le relais. Touché par la dévotion et l’engagement des fidèles de Kelo envers leur foi, il les a encouragés à persévérer dans cette voie et a appelé la jeunesse musulmane à valoriser leur religion et à cultiver l’amour pour leur pays.



Doud Souleymane Ousmane, le Préfet du département de Tandjilé-Ouest, a invité les musulmans à l’honnêteté, au respect mutuel et à l’égard envers tous les Tchadiens.



Cette année, la ville de Kelo a compté douze prédicateurs, dont trois ont proposé leurs enseignements dans des dialectes locaux (Foulfoulde, Haoussa et Gorane).