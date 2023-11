Tchad : Kélo s'engage pour l'environnement avec une journée de nettoyage hebdomadaire

Étaient présents à cette occasion les délégués des arrondissements, les membres des comités de la ville, ainsi que la population. Lors de l'ouverture de la cérémonie, le maire de Kélo, Bessingar Bazo, a souligné que cette initiative vise à rendre la ville plus propre. Il a encouragé la population à s'impliquer activement dans l'activité. Le maire a également évoqué que l'insalubrité de la ville est parfois due à la négligence de certaines personnes. Il a appelé à une prise de conscience collective et à un engagement accru de la population pour maintenir la ville saine et propre.