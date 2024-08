Tchad - Kélo sous les eaux : Appel à l'aide d'une ville sinistrée

Le 1er aout, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kelo, dans le département de la Tandjile-Ouest au Tchad. Les rues et les maisons sont envahies par l'eau, causant de nombreux dommages. La population de certains quartiers a dû évacuer et se réfugier sur des monticules dans leurs cours, entourés par leurs affaires qui flottent dans l'eau.



Le maire, Bessingar Bazo, appelle à la vigilance et demande que les routes ne soient pas obstruées pour faciliter l'évacuation de l'eau. Les équipes de la voirie travaillent pour dégager les obstacles et drainer l'eau. Le maire lance un appel à l'aide au gouvernement, aux bonnes volontés et aux ONG pour venir au secours de la population sinistrée.



Les relevés pluviométriques indiquent 96,5 mm de pluie à ANADER, 108,5 mm à TCHEBLE et 80 mm à KELO SUD.



En plus des dommages matériels, cette inondation a également causé des dégâts humains, sans plus de précisions.



Les inondations à Kélo constituent un rappel brutal de la vulnérabilité du Tchad face aux aléas climatiques. Il est urgent de mettre en place des stratégies de prévention et d'adaptation à long terme pour faire face à ces défis. La communauté internationale doit apporter son soutien aux populations sinistrées et accompagner le pays dans la mise en œuvre de politiques de développement durable.