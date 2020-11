Tchad : Kemba Didah et deux personnes placées sous mandat de dépôt

Kemba Didah Alain, Bessane Éloge et Saleh Mahamadou ont été placés lundi sous mandat de dépôt et seront conduits à la maison d'arrêt d'Amsinene.



Arrêtés vendredi dernier dans les locaux de la radio FM Liberté à N'Djamena, ils sont accusés de troubles à l'ordre public et d'acte de rébellion pour avoir bravé l'interdiction de la tenue du Forum citoyen.



De nombreuses voix ont appelé à leur libération ces derniers jours.