Tchad : Kira-femme en action, un nouveau départ pour l’entrepreneuriat féminin

Le 17 octobre 2023, l'Association Kira-femme en action a donné le coup d'envoi de ses activités, lors d'un meet-up au Radisson Blu, dédié aux femmes entrepreneures tchadiennes.



Cette initiative visait à offrir aux femmes entrepreneures, une plateforme pour partager leurs expériences et leurs visions sur divers sujets qui les passionnent.



L'objectif principal était de fournir aux femmes entrepreneures, un cadre de discussion pour renforcer leurs compétences commerciales, en se concentrant sur des concepts de croissance et des politiques de revitalisation. Nicole Ndoubayo, présidente de l'Association Kira-femme en action, a souligné que ce meet-up, intitulé « business woman », incarnait l'engagement de son association en faveur de l'autonomisation des femmes entrepreneures.



Elle a déclaré : « En tant qu'association dirigée par des femmes et au service des femmes, nous sommes un exemple concret de l'autonomisation. Nous sommes ici pour prendre des décisions qui nous concernent, pour influencer notre avenir économique et social ».



Elle a également abordé les défis auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées, notamment l'accès limité aux financements, la persistance des stéréotypes de genre, et le manque de confiance en soi.



La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Wanledom Robertine, a souligné que ce meet-up organisé par l'Association Kira-femme en action s'inscrit dans le cadre des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'autonomisation des femmes et à encourager l'entrepreneuriat féminin au Tchad.



Elle a mis en lumière le rôle essentiel des femmes entrepreneures dans la croissance économique, en créant des emplois, en stimulant l'innovation et en diversifiant l'économie. De plus, la ministre Wanledom Robertine a mentionné que le gouvernement s'efforçait de développer des programmes de formation et de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin.