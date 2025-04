Tchad-Kosovo : Entretien diplomatique axé sur la coopération et la sécurité

En marge du Forum diplomatique d’Antalya, le Ministre d’État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a rencontré la Présidente de la République du Kosovo, Dr Vjosa Osmani Sadriu, le 12 avril 2025. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont exploré des voies concrètes pour intensifier la coopération bilatérale, en se concentrant particulièrement sur les secteurs économique et agricole, tout en abordant d’autres domaines d’intérêt mutuel.





Invitation du Tchad à une Conférence Internationale sur la Sécurité et la Paix





Le Kosovo, qui s'apprête à accueillir une conférence internationale de premier plan sur la sécurité et la paix les 2 et 3 juin 2025, a officiellement invité le Tchad à participer à cet événement d'envergure mondiale. Cette conférence vise à faciliter l'échange d'expériences et de solutions face aux défis sécuritaires complexes de notre époque. Pour le Tchad, cette invitation revêt une importance stratégique considérable. Le pays, confronté à un environnement régional instable et à la menace grandissante des groupes terroristes dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad, place la sécurité au sommet de ses priorités nationales.





Intérêt Marqué du Tchad pour la Coopération Internationale en Sécurité





Le Ministre d’État tchadien a accueilli cette proposition avec un intérêt manifeste, assurant que le Tchad ne manquera pas de donner une suite favorable à cette importante sollicitation.





Volonté Commune de Renforcer les Liens et de Promouvoir la Stabilité





Cette rencontre bilatérale témoigne d'une volonté partagée entre le Tchad et le Kosovo d’approfondir leurs relations dans divers domaines. Elle souligne également un engagement actif des deux États en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité, tant au niveau bilatéral que sur la scène internationale.