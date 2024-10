Tchad - Koubo-Adougoul célèbre la rentrée scolaire : Un élan pour l'éducation dans le département d'Abtouyour

Le village de Koubo-Adougoul, situé dans le département d'Abtouyour, a vibré aux rythmes de la rentrée scolaire. Une cérémonie riche en couleurs et en symboles a marqué le début d'une nouvelle année académique, témoignant de l'attachement de cette communauté à l'éducation.



Présidée par Madame Allaramadji Rolande, cette journée a rassemblé les acteurs clés de la vie scolaire locale : autorités traditionnelles, enseignants, parents d'élèves et élèves. La présence de ces différents acteurs souligne l'importance accordée à l'éducation dans cette région.



Le chef de village, Monsieur Akoukou Rabbo, a rappelé l'importance de l'école dans le développement de la communauté. "L'éducation est le socle de notre avenir", a-t-il déclaré, soulignant ainsi l'engagement des autorités traditionnelles à soutenir l'école.



L'école de Koubo-Adougoul, qui accueille plus de 600 élèves, joue un rôle central dans la vie du village. Les résultats obtenus par les élèves témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé et de l'engagement des enseignants.



La cérémonie de remise des prix a été un moment fort de cette journée. Elle a permis de récompenser les efforts des élèves les plus méritants et de les encourager à poursuivre sur cette voie.



Si cette rentrée scolaire est synonyme d'espoir et d'optimisme, des défis subsistent. L'accès à l'éducation pour tous, l'amélioration des infrastructures scolaires et la formation continue des enseignants restent des enjeux majeurs.



Néanmoins, la mobilisation observée à Koubo-Adougoul est encourageante. Elle démontre qu'avec une volonté commune, il est possible de surmonter les obstacles et de construire un avenir meilleur pour les enfants de cette région.



La campagne de sensibilisation organisée à Koubo-Adougoul est un exemple à suivre. Elle montre qu'en travaillant ensemble, les communautés locales peuvent jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de l'accès à l'éducation et dans la réussite scolaire des enfants.