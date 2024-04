Tchad : Koulina-Wahit, la 2ème édition de la compétition inter-établissements démarre à Walia

Peter Dobha Yankreo, coordonnateur de la maison de quartier de Walia et président du RLJPCS, a souligné que l'objectif de la compétition "Koulina-Wahit" est de renforcer l'intégration entre les élèves et de découvrir les talents des jeunes du 9ème arrondissement afin de promouvoir les jeunes talents et de valoriser l'excellence des établissements de cette circonscription.



Il a ajouté que pendant les trois mois de compétition, les élèves concourront dans diverses catégories, telles que la culture générale, l'art oratoire, la gastronomie, la danse traditionnelle, la danse moderne, et un tournoi de football.