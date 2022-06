Tchad : “Kouri Bougoudi échappait aux forces de l’ordre. Ce n’est plus le cas” (PCMT)

"Kouri Bougoudi échappait aux forces de l’ordre. Ce n’est plus le cas", affirme le général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT) dans un entretien diffusé ce 9 juin après les grandes éditions du journal de la Radio et de la Télévision nationales.



"Aujourd'hui, nous avons doublé l'effectif justement dans le but de sécuriser cette zone. C'est avec ces mesures qu'on va restaurer la sécurité et l'État de droit", ajoute le chef de la transition tchadienne depuis les zones d'opération du Tibesti.