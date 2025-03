TCHAD Tchad : L'ABS apporte son soutien aux familles vulnérables pendant le Ramadan

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 16 Mars 2025



En ce mois sacré du Ramadan, l'Association pour la Bienfaisance et la Solidarité (ABS) a mené une action de solidarité significative en distribuant des kits alimentaires aux familles vulnérables de Ndjari kawass, dans le 8e arrondissement de N'Djaména. Cette initiative vise à apporter un soutien concret aux populations les plus démunies pendant cette période de partage et de convivialité.



Le 16 mars 2025, l'Association pour la Bienfaisance et la Solidarité (ABS) a organisé une distribution de kits alimentaires pour les populations vulnérables à Ndjari Kawass, dans le 8ème arrondissement de la capitale. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre du mois sacré du Ramadan, un moment propice au partage et à la convivialité. Un total de 200 familles a bénéficié de cette aide, qui se compose de : Sacs de riz

Bidons d'huile

Sucre

Sacs de farine Discours du Secrétaire Général Adjoint

Dans son discours, le Secrétaire Général Adjoint de l'ABS, Mahamat Saleh Ahmat Khayar, a souligné que l'association, bien que récente, est dédiée à la bienfaisance et à la solidarité. Il a affirmé : « En faisant ce geste, l'ABS contribue à la réalisation du programme du gouvernement. La distribution de ces kits pendant le mois du Ramadan est une initiative du président de l'association, et elle concerne toutes les couches vulnérables. » Mahamat Saleh Ahmat Khayar a également exprimé les ambitions futures de l'association, notamment le souhait d'établir des partenariats avec certains ministères pour réaliser des projets dans divers domaines, tels que : L'accès à l'eau et l'implantation de forages

La santé

L'éducation Appel aux Partenaires

Il a lancé un appel à tous les partenaires techniques et financiers pour collaborer avec l'ABS afin d'être plus efficaces sur le terrain et d'assister les populations vulnérables. De plus, l'ABS a choisi cinq associations pour mener à bien cette opération de distribution.





