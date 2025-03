Tchad : L’ADC dénonce la vie chère et plaide pour des réformes urgentes

Dans un contexte de cherté de vie sans précédent, marqué par la flambée des prix des denrées alimentaires et la hausse des prix des produits pétroliers depuis février 2024, l’ADC a exprimé son inquiétude face aux difficultés croissantes des consommateurs tchadiens.



Lors d’un point de presse animé par son Coordonnateur, Yaya Sidjim, l’ADC a déploré que les mesures gouvernementales visant à réguler les prix des produits de première nécessité soient inefficaces. Face à cette situation préoccupante, l’association propose de nouvelles stratégies pour atténuer l’impact de la crise économique sur les consommateurs.



L’ADC a exhorté le ministère du Commerce à jouer pleinement son rôle de régulation des prix et de contrôle des activités commerciales. Elle a également appelé les opérateurs économiques à cesser toute spéculation sur les denrées alimentaires et à respecter les réglementations en vigueur en matière de métrologie et de poids et mesures.



L’accès à l’électricité, un défi majeur



L’ADC a également pointé du doigt la faible couverture électrique du pays, qui constitue une entrave au développement et au bien-être des citoyens. Selon la Banque mondiale, seulement 6,4 % de la population tchadienne a accès à l’électricité, dont 35 % à N’Djamena et à peine 1 % dans les provinces. Malgré les efforts du gouvernement, cette situation reste préoccupante et nécessite des solutions concrètes.



Un plaidoyer pour un système de santé plus accessible



Sur le plan sanitaire, l’ADC a encouragé le gouvernement à accélérer l’extension de la couverture santé universelle pour garantir un accès équitable aux soins pour tous. L’association a insisté sur la nécessité d’une meilleure prise en charge des populations vulnérables et d’une amélioration des services médicaux dans les zones rurales.



Enfin, l’ADC a insisté sur l’importance d’un changement des comportements de consommation, en prônant une utilisation rationnelle des ressources et une transition vers des modes de vie durables. Cette journée a été l’occasion de rappeler l’engagement des défenseurs des consommateurs pour un avenir plus équitable et durable au Tchad.