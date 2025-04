Tchad : L'ADDPG renforce les capacités de ses membres en élaboration de termes de référence

Lors d'un point de presse qui s'est tenu ce samedi 12 avril 2025, l'Association pour le Développement Durable et la Promotion du Genre (ADDPG) a officiellement lancé un atelier de renforcement des capacités de ses membres. Cette formation est axée sur les techniques d'élaboration des termes de référence (TDR) et se déroule à la Maison Nationale de la Femme.







La création de l'ADDPG s'inscrit pleinement dans la lignée des engagements pris par le Tchad en matière de développement durable et de promotion du genre. L'association contribue activement à l'amélioration des conditions de vie de la population et à la sensibilisation sur ces enjeux cruciaux.







Le président de l'ADDPG, Monsieur Ring Mandari Gaïus, a souligné que l'objectif principal de cet atelier est d'améliorer les conditions de vie de la population tchadienne à travers des actions de formation, de plaidoyer et de sensibilisation. L'atelier sur les techniques d'élaboration des TDR vise spécifiquement à renforcer les capacités des membres de l'association dans ce domaine essentiel. La maîtrise de la rédaction des termes de référence permettra à l'ADDPG de mieux concevoir et mettre en œuvre ses projets, d'où l'importance de l'élaboration des présents TDR pour la formation elle-même.







Monsieur Ring Mandari Gaïus a également insisté sur le fait que les domaines d'intervention de l'ADDPG exigent de ses membres beaucoup de courage, de force, de caractère, d'habileté et de finesse pour traduire efficacement ses engagements en actions concrètes et percutantes.







Le président de l'ADDPG a rappelé que l'association est une jeune structure qui rencontre des défis dans la mise en œuvre de son plan d'action. Il a lancé un appel pressant aux partenaires et aux personnes de bonne volonté afin qu'ils soutiennent et appuient les actions et initiatives de l'ADDPG pour le bien-être de la population tchadienne.







L'ADDPG a été créée dans le but de mener des activités en tenant compte rigoureusement des techniques d'élaboration des termes de référence. Ainsi, cette première formation, placée sous le thème des techniques d'élaboration des termes de référence, s'est déroulée ce 12 avril 2025 à la Maison de la Femme et a réuni trente participants. Son objectif principal est de renforcer la capacité managériale des membres, de leur permettre de s'approprier les concepts clés liés aux TDR et de maîtriser la démarche complète de leur rédaction.