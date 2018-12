Tchad : L’ADHET dresse un bilan satisfaisant du respect des droits de l’Homme

L’ADHET a célébrée la journée le 10 décembre dernier en compagnie des élèves du lycée Thilam-Thilam. Une séance d’éducation aux droits de l’Homme à été délivrée à l’endroit des lycéens. Elle devrait être étendue à tous les lycées de N'Djamena et ceux des régions, comme le prévoit le plan d’action 2019 de l’ADHET.



Etant l'une des principales plateformes regroupant les associations et les personnes physiques dans le domaine de l’environnement et des droits de l’homme, l'ADHET souhaite faire de l’éducation aux droits de l’Homme un axe prioritaire dans les futures années. Cette action, dit-elle, s’inscrit dans la droite ligne de sa campagne nationale d’information, de sensibilisation et de formation aux droits de l’Homme qu’elle dit avoir menée chaque année dans les différentes régions.



Elle salue la qualité du travail abattu par ses membres et ses délégués régionaux pour rappeler régulièrement au gouvernement le respect de ses engagements d’une part, mais aussi de promouvoir et défendre les droits de l’Homme d’autre part.



Abba Daoud Nandjede affirme que le Tchad connait des progrès significatifs en matière des droits humains, notamment grâce à l’appui des Nations Unies. Il cite entre autres le passage du Tchad avec brio devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à travers l’EPU (Examen périodique universelle) en novembre, confirmant ainsi les avancées du pays sachant que le groupe de travail onusien a salué les efforts du gouvernement.



Il évoque également l’adoption de la loi créant la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), l’ordonnance sur la parité avec l’application du quota de 30% pour tous les postes nominatifs et électifs en faveur des femmes et la loi d’interdiction du mariage des enfants. Toutefois, il déplore certains actes de torture et actes de barbarie que commettent certains citoyens mettant en mal les progrès réalisés par le Gouvernement. Selon lui, le cas le plus illustratif et récent est celui qui s’est passé dans le nord du pays et qui a indigné toute la communauté nationale et internationale.



Le secrétaire général de l'ADHET, Abba Daoud Nandjede déplore la persistance et le développement du phénomène d'enlèvements d'enfants contre rançons par des groupes d’individus, une pratique en totale violation des droits de l’enfant. Il relève "les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui continuent d’alimenter les tensions dans certaines zones avec des graves atteintes à la vie des humains" et interpelle le gouvernement à prendre à bras le corps ces différentes situations qui "nuisent aux efforts de paix et de la cohésion sociale."



L’ADHET invite le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme à associer cette fois-ci toutes les associations des droits humains sans distinction, à l’élaboration des plans de mise en œuvre des recommandations issues de l’EPU de novembre 2018, afin d’améliorer d’avantage la situation des droits de l’Homme au Tchad. En outre, elle sollicite aussi le concours du ministère de l’Education nationale afin d’analyser la possibilité d’inscrire l’enseignement des droits de l’Homme dans les programmes d’éducation civique.