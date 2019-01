Tchad : L’ADHET s'inquiète de la prolifération des aires d’abattages clandestins

L’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET) dénonce dans un communiqué signé de son secrétaire général, Abba Daoud Nandjede, la prolifération des aires d'abattages clandestins qui se développent à grande échelle dans la capitale tchadienne.



Par ailleurs, elle s’inquiète du développement de ce phénomène d’abattage clandestin pourtant encadré et condamné par les textes de lois. Elle appelle les ménages à la vigilance et la population à dénoncer tous les sites d'abattages clandestins.



Elle invite instamment le ministère de la Santé publique et les communes d’arrondissements ainsi que la commune de la ville de N’Djamena, à procéder à des contrôles et des enquêtes urgentes sur cette question qui pose un problème de santé publique, dont on ne saurait laisser perdurer.



« Chaque jour, ils surgissent de nulle part des carcasses d’animaux d’origine inconnue qui proviennent d'abattoirs non enregistrés et non homologués. Malheureusement, cette situation très préjudiciable à la santé humaine risque de provoquer un jour une épidémie à grande échelle difficilement contrôlable. Elle se fait sans gêne et parfois avec la complicité des agents véreux », indique le secrétaire général de l’ADHET.