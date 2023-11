Tchad: L’AED-Tchad débute son action pour le développement

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse au Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CDPE). AED-Tchad se positionne sur des enjeux majeurs tels que l'amélioration de l'éducation, la réduction de la pauvreté, la coexistence pacifique, les défis sanitaires et la protection de l'environnement, qui sont également des priorités gouvernementales.



AED-Tchad, une association apolitique, se veut être un espace d'unification et d'entraide pour les Tchadiens. Selon le président de l'association, Mahamat Ali Mahamat Abdraman, AED-Tchad a pour mission de contribuer au développement socio-sanitaire et culturel, de promouvoir le volontariat et l'esprit d'initiative, et de mener des recherches ainsi que des projets de développement, particulièrement pour les communautés rurales.