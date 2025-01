Tchad : L’AFD et ses partenaires exposent les réalisations du projet ADELAC pour la petite enfance

L’intégration de la culture maraîchère pour lutter contre la malnutrition.

La mise en place d’unités de transformation du poisson du Lac pour stimuler l’économie locale.

Le représentant du ministère de l’Éducation nationale, Mahamat Mahaboub Abakar, a plaidé pour l’extension du projet vers d’autres provinces comme le Kanem et le Barh El Gazal, soulignant le manque de structures éducatives dans ces régions.La secrétaire d’État à la Santé publique, Bourkou Louise Ngaradoumri, a insisté sur la nécessité de pérenniser les efforts entrepris. Elle a notamment recommandé :Grâce au financement de l’AFD et à la mobilisation de plusieurs acteurs, le projet ADELAC représente une avancée significative pour l’éducation et la santé des jeunes enfants au Tchad. Sa réussite et son extension dans d’autres provinces pourraient améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables.