TCHAD Tchad : L'AILC démantele un réseau de contrebande de produits prohibés

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 13 Avril 2025



Saisie importante de boissons frelatées et de carburant.

Le Contrôleur Général de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC), Monsieur Ousmane Abderaman Djougourou, a présenté à la presse ce samedi 12 avril 2025 une quantité significative de produits prohibés, notamment des boissons frelatées, ainsi que des fûts de carburant. Ces produits ont été saisis lors d'une opération menée par la gendarmerie nationale suite à une alerte émise par l'AILC. La cérémonie de présentation s'est déroulée au sein de la direction de la gendarmerie de Klessoum, en présence des ministres de la Santé et du Commerce, du Directeur Général de la Gendarmerie, ainsi que du Procureur de la République.



Les véhicules interceptés contenaient une importante quantité d'alcool frelaté, communément appelé "Nguerek", ainsi que des fûts de carburant. Ces marchandises avaient quitté N'Djaména et ont été arrêtées par les éléments de la Gendarmerie Nationale à quelques kilomètres à la sortie Est de la capitale.



Dans sa déclaration, le Contrôleur Général de l'AILC, Monsieur Ousmane Abderaman Djougourou, a indiqué que l'AILC avait été informée par un citoyen de la présence suspecte de produits prohibés en cours de chargement dans des véhicules en partance pour une destination précise. Selon des sources, ce type d'opération illicite se déroulerait chaque semaine. Un service de l'AILC a été dépêché sur les lieux pour vérifier la véracité de l'information. C'est en quittant N'Djaména que ce convoi a été pris en chasse par les éléments de la gendarmerie, alertés par l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC). Cette intervention a conduit à l'arrestation des auteurs présumés ainsi qu'à la saisie de leurs véhicules contenant également des substances psychotropes.



Le Contrôleur Général de l'AILC, Monsieur Ousmane Abderaman Djougourou, a rappelé le décret proposé par le ministre de la Santé interdisant l'importation, la commercialisation et la consommation d'alcool frelaté sur l'ensemble du territoire tchadien. Il a insisté sur la dangerosité de ces produits, en particulier pour les jeunes, soulignant les risques pour la santé et la précarité sociale. Il a également précisé que les auteurs présumés seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes.



Le Ministre de la Santé Publique, Docteur Abdelmadjid Abderahim, a tenu à remercier les forces de défense et de sécurité ainsi que le Contrôleur Général de l'AILC pour leur courage et leur vigilance. Il a rappelé que toute boisson est réglementée par la législation tchadienne, citant notamment la loi 02 et le décret 2835 portant interdiction formelle de l'importation, de la détention, de la vente et de la fabrication de tout alcool frelaté, insistant sur la dangerosité de ces produits prohibés.



Le Docteur Abdelmadjid Abderahim a souligné la nécessité d'une lutte collective des pouvoirs publics pour mettre fin à la délivrance d'autorisations de fabrication, d'importation et de détention de ces produits illicites. Il a mis en garde toute personne qui enfreindrait les lois de la République, précisant qu'elle s'exposerait à des répliques très fermes de la part des autorités compétentes.



Le Procureur de la République près du Tribunal des Grandes Instances de N'Djaména, Monsieur Oumar Mahamat Kedelaye, a indiqué que les présumés auteurs seront auditionnés sur procès-verbaux réguliers et différés au parquet des instances, puis seront mis à la disposition de la justice afin qu'ils répondent de leurs actes, rappelant l'application stricte des textes de loi.



Le Ministre du Commerce, Monsieur Guibolo Fanga Mathieu, a déclaré que son département délivre des autorisations pour de nombreux produits, notamment les boissons non alcoolisées, ainsi que certaines boissons alcoolisées, mais en aucun cas des boissons frelatées. Il a rassuré ses collègues de son engagement personnel à ne délivrer aucune autorisation pour les boissons frelatées, y compris leur importation.







Dans la même rubrique : < > Tchad : L'ADDPG renforce les capacités de ses membres en élaboration de termes de référence Tchad - Abéché : Clôture de l'atelier de formation pour les ONG de l'Est Tchad : Arrestation de présumés braconniers de Rhinocéros Noirs à Zakouma Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)