Tchad : L'AILC pose les bases d'une gestion transparente du parc automobile de l'État

L'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a organisé un atelier de quatre jours consacré à la gestion du parc automobile de l'État. Cet événement, qui a rassemblé les principaux acteurs concernés, a permis de faire le point sur les pratiques actuelles et de définir de nouvelles orientations pour une gestion plus transparente et efficace de ce patrimoine public.





La gestion du parc automobile de l'État est un enjeu majeur pour la bonne gouvernance. Les véhicules administratifs représentent une part importante des dépenses publiques et leur utilisation doit être rigoureusement contrôlée pour éviter les abus et les détournements.







Au cours de cet atelier, les participants ont pu identifier les principales faiblesses du système actuel et ont formulé des recommandations concrètes pour améliorer la gestion du parc automobile :



Renforcement des contrôles: Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux pour suivre l'utilisation des véhicules, les dépenses de carburant et les opérations de maintenance.

Digitalisation des procédures: La digitalisation des processus de gestion du parc automobile permettra d'améliorer la transparence et de faciliter le suivi des véhicules.

Formation du personnel: Les agents chargés de la gestion du parc automobile doivent bénéficier de formations régulières pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Mise en place d'une politique d'achat et de maintenance optimisée: Une politique d'achat rigoureuse et une maintenance préventive régulière permettront de réduire les coûts et d'allonger la durée de vie des véhicules.





Le Directeur Général de l'AILC a souligné l'importance de promouvoir une nouvelle culture administrative, fondée sur la transparence, l'intégrité et l'efficience. La gestion du parc automobile est un levier essentiel pour atteindre cet objectif.